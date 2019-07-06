Кассационный суд Украины получил апелляцию на решение Шестого апелляционного административного арбитража о проведении новой жеребьёвки порядка политических партий в бюллетене голосования на выборах в Верховную раду. Соответствующий документ подала фракция президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа».

По мнению представителей политической силы, решение о переназначении мест в бланках может привести к негативным последствиям, сообщается в Facebook партии. Мнение избирателей будет искажено, бюджеты государства и политиков получат дополнительные расходы, а бюллетени не напечатают вовремя.

Как писал News.ru, ранее глава Центризбиркома страны Татьяна Слипачук сообщила, что суд постановил провести повторную жеребьёвку очерёдности партий в избирательном бюллетене на выборах в Раду. По её словам, к настоящему времени напечатано более пяти млн бланков. Она возмутилась решением инстанции, допустив, что оно направлено на срыв выборов.

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