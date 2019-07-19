https://static.news.ru/photo/339a4b94-abde-11e9-8b7d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Партия «Слуга народа», которую возглавляет президент Украины Владимир Зеленский, сможет набрать больше 100 мест в украинском парламенте. Об этом свидетельствуют данные экзитополов. По словам самого главы государства, это позволит продвигать законодательные инициативы и реформы при поддержке Верховной рады.

Второе место занимает партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,5% голосов). Третье место за «Европейской солидарностью» экс-президента страны Петра Порошенко (8,9%).

Партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» занимает четвёртое место, заручившись поддержкой 7,6% избирателей. Также в Раду может попасть партия «Голос» Святослава Вакарчука. Её поддержали 6,3% проголосовавших.

Ранее News.ru писал, что явка на внеочередных парламентских выборах на Украине «катастрофически низкая». Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.