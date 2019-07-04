https://static.news.ru/photo/9bb21aba-750e-11e9-a088-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Возможная отмена закона о люстрации является «предвыборным хайпом» ряда политиков, который может дестабилизировать политическую ситуацию на Украине, заявил лидер партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

По его словам, эти события связаны с тем, что «у кого-то есть проблемы с рейтингом», однако такой пиар вряд ли сильно кому-то поможет.

Он также отметил, что намерения чиновников эпохи Януковича вернуться на властные должности могут привести к дестабилизации политической ситуации в стране, и поэтому возможную отмену закона о люстрации и заявления политиков по этой теме нужно расценивать как «чёрную технологию и манипуляцию, которую пытаются внедрить в рамках избирательной кампании».

Революционной ситуации — думаю, нет. Что это создаст определенные проблемы нам как представителям новой команды и в первую очередь президенту — это факт, — подчеркнул Разумков.

Лидер партии пояснил, что проблемы будут связаны с судебными исками и попытками восстановиться на рабочих местах, передаёт ТСН .

Как писал News.ru, 4 июля протестующие собрались возле здания Конституционного суда в Киеве, чтобы выступить против отмены закона «Об очищении власти», предполагающего люстрацию чиновников.