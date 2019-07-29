https://static.news.ru/photo/bf771c2c-b242-11e9-8fff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Представитель партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что спикером украинского парламента нового созыва станет руководитель фракции Дмитрий Разумков.

По его словам, заместителем председателя Верховной рады будет назначен Руслан Стефанчук, передаёт РИА Новости .

Политик добавил, что он претендует на должность главы партии. Кроме него это место хочет занять руководитель штаба объединения на выборах Александр Корниенко.

Ранее News.ru писал, что ситуация вокруг кандидатуры нового премьер-министра Украины становится всё более запутанной. Глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан опубликовал на своей странице в Facebook снимок, на котором изображён он сам, глава государства и комик из «Квартала 95» Евгений Кошевой. Последний в подписи к фото назван премьер-министром — такой «намёк» многими был воспринят как не слишком удачная шутка.