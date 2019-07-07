https://static.news.ru/photo/67228282-a0b3-11e9-bbfd-fa163e074e61_1024.jpg Анастасия Рагимова Фото: facebook.com/pin.ragimova

Список кандидатов в депутаты Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лишился семи человек. В голосовании не будут участвовать: Роман Боярчук, Виталий Витикач, Ольга Кавун, Михаил Соколов, Анастасия Рагимова.

Ещё двое — Юрий Баланюк и Елена Коробкова — направили главе фракции заявления об исключении из перечня по собственному желанию, говорится в сообщении на официальной странице политического объединения в социальной сети Facebook . Изменения произошли после постпраймериз.

Благодаря вам и информации, которую вы присылали на сайт и в чат-бот, результаты постпраймериз стали более прозрачными и правильными. 7 июля на съезде было решено исключить из списка некоторых кандидатов на основании присланной информации, — говорится в сообщении.

Очередные выборы в парламент Украины должны были состояться в октябре текущего года. В мае Зеленский распорядился досрочно прекратить полномочия Рады и назначил голосование на 21 июля.

Ранее News.ru сообщал, что кандидат в депутаты Верховной рады от «Слуги народа» Даниил Гетьманцев призвал Киев не вредить жителям Крыма. По мнению политика, властям не следует использовать данный метод для возвращения контроля над полуостровом.