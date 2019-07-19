20 июля на Украине — «день тишины» накануне выборов в Верховную раду. Интриги грядущее голосование, судя по предварительным опросам общественного мнения, не таит: большинство украинцев готовы поддержать пропрезидентскую партию «Слуга народа». Реальная возможность преодолеть пятипроцентный проходной барьер в парламент есть также у пророссийской «Оппозиционной платформы — За жизнь», «Европейской солидарности» бывшего президента Петра Порошенко, «Батькивщины» Юлии Тимошенко, партии «Сила и честь» экс-главы СБУ Игоря Смешко и «Голоса» фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука. Шансы последнего, впрочем, объективно крайне малы. Но некоторые украинские и российские политики полагают, что в Раду его партия всё же попадёт — за счёт американского влияния.

По голосам «Голос» вряд ли зайдёт [в Раду]. Но за Вакарчуком стоит фонд Джорджа Сороса. А если Сорос, то это Госдеп. А если Госдеп, то в добровольно-принудительном порядке скажут, что не «Голос» Вакарчука, а «Голос» Сороса должен быть на олимпе украинской власти, — заявила журналистам член Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди.

Предвыборный плакат с изображением солиста группы "Океан Эльзы" и лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука Str/Global Look Press

О жёсткой проамериканской позиции партии Вакарчука (и поддержке её со стороны США) неоднократно говорили и украинские политики. Так, в частности, на сайте «Оппозиционной платформы — За жизнь» за несколько дней до парламентских выборов появилось заявление , согласно которому «Голос» намерен «углубить, расширить и закрепить внешнее управление в Украине». В то же время проправительственная партия «Слуга народа», похоже, готова к прохождению в Раду движения Вакарчука. И даже рассчитывает на коалицию с «Голосом».

Мы надеемся, что он (Вакарчук. — Ред.) попадёт в Раду. Мы всегда этого хотели, и это даже было видно по заявлениям Владимира Зеленского в предвыборной кампании, — заявил первый помощник президента Украины Сергей Шефир.

По словам Шефира, «Слуга народа» также готова к объединению с «Батькивщиной» Юлии Тимошенко, однако точно не будет сотрудничать с «Европейской солидарностью» Петра Порошенко. Последний, к слову, ранее заявлял о возможности работать с Владимиром Зеленским, но по мере приближения парламентских выборов всё больше критиковал избранного президента Украины и, по некоторым данным, даже готовит свой Майдан.

За два дня до голосования вполне ожидаемую поддержку пропрезидентская партия получила от недавно вернувшегося на Украину Михаила Саакашвили. Он, в частности, заявил, что его партия «Движение новых сил» отказывается от участия в выборах в Верховную раду. Саакашвили признал, что его соратники вряд ли преодолеют пятипроцентный проходной барьер, поэтому проще «поделиться» избирателями с партией Зеленского.

Михаил Саакашвили Yuliia Zozulia/Global Look Press

Мы пересекаемся с электоратом «Слуги народа». Мы не критикуем президентскую партию. Я считаю, что мы должны дать им шанс, — заявил политик.

В словах Саакашвили — доля лукавства, так как по предвыборным опросам «Движение новых сил» не только не преодолевало проходной порог, но и не обладало сколь-нибудь значимой поддержкой: в пользу партии высказывалось менее 1% респондентов. И едва ли такая доля избирателей будет важна партии Зеленского. Тем не менее вновь громко заявить о себе и попасть в информационное поле Саакашвили удалось.

Считается, что 21 июля основная борьба развернётся между «Слугой народа» и «Оппозиционной платформой», которая по предварительным опросам уступает пропрезидентской партии порядка 30% голосов. Интриги, в общем-то, нет. Зеленский достаточно грамотно выстроил предвыборную кампанию для своей партии — например, перехватывая повестку у «Оппозиционной платформы». И поэтому «Слуга народа» гарантированно получит значительную часть мест в парламенте. Вопрос лишь в том, какие ещё политические силы войдут в правящую коалицию; но то, что она будет не пророссийской, а скорее наоборот, ясно уже сейчас.

Досрочные выборы в Верховную раду Украины состоятся 21 июля. Предварительные итоги будут обнародованы уже утром следующего дня. Ожидается, что после формирования парламента и кабинета министров Киев наконец сможет приступить к решению ряда задач. В частности — к восстановлению работы «нормандского формата».