https://static.news.ru/photo/50a507ae-aae6-11e9-977d-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Разумков Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа», которая с большой вероятностью может получить около половины мандатов в новом составе Верховной рады, определилась с кандидатурой будущего спикера парламента. Приоритетным кандидатом является глава политического движения Дмитрий Разумков.

Сам политик от комментариев на подобные темы воздерживается, однако о возможном назначении заявили три источника РБК , близких к избирательному штабу партии.

Соратники называют его человеком, который смог стать настоящим лидером команды и успешно провёл избирательную кампанию нынешнего лидера страны. Вместе с тем официально «слуги народа» заявляют, что руководствуются принципом не делить должности до победы.

Проведём выборы, посмотрим на результат и дальше будем принимать решения, — заявил глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко.

При этом он выразил уверенность, что Разумков «сможет организовать работу парламента, если депутаты доверят ему спикерство».

Внеочередные выборы в парламент Украины назначены на 21 июля. Ранее News.ru сообщал, что пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады. К такому выводу пришли специалисты социологической службы Центра Разумкова. Согласно проведённому опросу, за партию «Слуга народа» готовы проголосовать 35,4% украинцев, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 10,7%, за «Батькивщину» — 6,7%, за «Европейскую солидарность» — 5,8%, за «Голос» — 5,4%.