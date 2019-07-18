Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Поправка к закону о самоуправлении Северной Ирландии принята большинством Палаты общин парламента Великобритании. Документ должен препятствовать попыткам нового премьер-министра страны провести процедуру Brexit без сделки с Евросоюзом.

Новые правила не позволят главе кабмина приостановить работу законодателей, чтобы они не смогли заблокировать выход из ЕС без договора, передаёт SkyNews. Они предполагают обязательный созыв парламента при решении вопросов, касающихся североирландской ассамблеи.

315 депутатов проголосовали за принятие поправки, 274 — против. Документ был внесён лейбористом Хиллари Беном и консерватором Алистером Бертом.

Ранее News.ru сообщал, что пока британские консерваторы определяются с новым лидером партии, которому предстоит занять и пост премьер-министра Соединённого Королевства, в различных ведомствах растёт обеспокоенность проблемами, с которыми столкнётся страна в случае выхода из Евросоюза без сделки. Разговоры о возможных в такой ситуации общественных беспорядках ходят уже давно, теперь же вполне реальной видится опасность бунтов в тюрьмах Великобритании.

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