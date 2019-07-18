https://static.news.ru/photo/90d0246a-a962-11e9-9503-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Поправка к закону о самоуправлении Северной Ирландии принята большинством Палаты общин парламента Великобритании. Документ должен препятствовать попыткам нового премьер-министра страны провести процедуру Brexit без сделки с Евросоюзом.

Новые правила не позволят главе кабмина приостановить работу законодателей, чтобы они не смогли заблокировать выход из ЕС без договора, передаёт SkyNews . Они предполагают обязательный созыв парламента при решении вопросов, касающихся североирландской ассамблеи.

315 депутатов проголосовали за принятие поправки, 274 — против. Документ был внесён лейбористом Хиллари Беном и консерватором Алистером Бертом.

Ранее News.ru сообщал, что пока британские консерваторы определяются с новым лидером партии, которому предстоит занять и пост премьер-министра Соединённого Королевства, в различных ведомствах растёт обеспокоенность проблемами, с которыми столкнётся страна в случае выхода из Евросоюза без сделки. Разговоры о возможных в такой ситуации общественных беспорядках ходят уже давно, теперь же вполне реальной видится опасность бунтов в тюрьмах Великобритании.