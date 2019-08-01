https://static.news.ru/photo/f49c207e-b476-11e9-8718-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marko König/imagebroker.com/Global Look Press

Пожарные Парижа вернули выползшего из домашнего вивария двухметрового удава.

Хозяин змеи попросил соседей на время своего отсутствия присмотреть за питомцем, однако ему всё равно удалось выбраться из вивария. Обнаружив, что животное пропало, парижане обратились к специалистам, говорится в сообщении пожарной службы столицы Франции.

Удава обнаружили свернувшимся на батарее позади дома, откуда он уполз.

Ранее News.ru писал, что необычную находку обнаружили в своей квартиры жители Перми. Зайдя в туалет, хозяева нашли на полу огромного полутораметрового питона. По словам испуганных собственников, рептилия была в сонном состоянии. Однако, несмотря на это, они спрятали детей в дальней комнате и вызвали спасателей.