https://static.news.ru/photo/c1317198-a725-11e9-a965-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Noclip/Wikimedia Commons

Франция на уровне министров иностранных дел стран Евросоюза выдвинула инициативу, которая позволит урегулировать конфликт между США и Ираном. Первый пункт плана — снятие Вашингтоном всех санкций с Тегерана.

Также Париж настаивает на возвращении Ирана к полному исполнению своих обязательств по ядерной сделке. Кроме того, власти Исламской Республики должны оказать давление на поддерживаемые ими силы в Ираке с целью недопущения провокаций в отношении развёрнутых в регионе сил США, передаёт Al-Mayadeen .

Ранее News.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с дипломатами Евросоюза ядерную сделку с Ираном, а также сотрудничество Кремля и ЕС. Кроме того, дипломат «поделился оценками положения на севере Африки, вокруг Ливии».