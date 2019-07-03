Папа римский Франциск был проинформирован о трагедии, произошедшей на российской подводной лодке в Баренцевом море. Понтифик выразил соболезнования семьям жертв и всем пострадавшим.
Об этом сообщил исполняющий обязанности директора зала печати Святого престола Алессандро Джизотти, передаёт «
Ранее News.ru писал, что руководство Санкт-Петербурга не исключает единого захоронения погибших в Баренцевом море подводников, если их родственники дадут на это согласие. Об этом заявил глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.