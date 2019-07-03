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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что процесс решения проблем в Донбассе не должен привести к федерализации государства по сценарию, предлагаемому Россией.

По его мнению, эту проблему в первую очередь придётся решать президенту Владимиру Зеленскому и будущему главе МИДа. По Донбассу есть одна главная красная линия: процесс перенастройки Донбасса в украинское правовое...