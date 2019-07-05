https://static.news.ru/photo/1389140c-9f3b-11e9-ab27-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Evandro Inetti/Global Look Press

Папа римский выразил серьёзную озабоченность в связи с конфликтом, который продолжается на Украине с 2014 года. Об этом понтифик заявил, выступая перед собравшимися в Ватикане членами постоянного синода Украинской греко-католической церкви.

Украина уже давно переживает трудную и деликатную ситуацию. Более пяти лет она затронута конфликтом, который многие называют «гибридным», — цитирует папу римского РИА Новости .

По его словам, ситуация в стране характеризуется пропагандистскими фальсификациями и манипуляциями. Понтифик в очередной раз призвал стороны договориться, чтобы люди, наконец, обрели мир.

Как ранее писал News.ru, свыше 70% украинских граждан уверены, что глава страны Владимир Зеленский должен начать прямой диалог с Москвой, чтобы восстановить мир в Донбассе.