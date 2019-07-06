https://static.news.ru/photo/54966966-a005-11e9-9239-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ekre.ee

Активисты входящей в правящую коалицию Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) обратились в волостное управление Ляэнеранна за информацией о том, кому принадлежит памятник солдатам СС, воевавшим в составе нацистской армии. Представители EKRE хотят установить монумент на его прежнем месте — в посёлке Лихула.

Старейшина волости Микк Пиккметс пояснил, что в настоящее время определить принадлежность памятника, который находится в Музее борьбы за свободу Эстонии под Таллином, невозможно.

За право считать монумент своим выступает Союз борцов за свободу страны, который объединяет бывших «эсэсовцев». Именно члены этой организации собирали на него деньги и заказывали изготовление. В то же время памятник находился на государственной земле, в связи с чем эстонские власти считают его своим.

Изваяние представляет собой солдата СС с автоматом и эмблемой 20-й эстонской дивизии. Оно впервые было установлено в городе Пярну в 2002 году, однако после ряда протестов демонтировано. В 2004 году его установили на кладбище Лихула. Но под международным давлением власти снова удалили монумент, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что странам Европы необходимо принять модельный закон, в котором был бы прописан единый подход к оценке нацизма. Подобный наднациональный документ позволит «подойти в едином ключе к этой проблематике» и предусмотреть уголовную ответственность за приверженность таким идеям, заявили члены российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ.