https://static.news.ru/photo/975f08ca-9501-11e9-9b1c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Свечи на могилах советских солдат, которые погибли на территории Литвы во время Великой Отечественной войны, зажгли поисковики-активисты. Такая акция в столице балтийского государства прошла уже в десятый раз.

Из свечей была выложена цифра 1418 — по числу дней войны.

В четыре часа утра, в те минуты, когда в 1941 году мирную тишину разорвали первые выстрелы и взрывы, в любую погоду мы собираемся на Воинском мемориале в Вильнюсе — самом большом в Литве захоронении советских воинов, — рассказал ТАСС руководитель поисковиков Виктор Орлов.

Со столичного мемориала участники акции отправились на запад Литвы, где был принят первый бой с фашистскими войсками. К поисковикам присоединились представители Республиканской организации ветеранов, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, а также дипломаты российского посольства.

Захоронения советских воинов, павших на территории Литвы в годы Великой Отечественной войны, находятся более чем в 20 населённых пунктах страны. На них также были зажжены свечи памяти.

В общей сложности в литовской земле, по официальным данным, покоятся более 80 тысяч солдат, отдавших жизни в борьбе с фашизмом. Однако эти цифры учитывают лишь потери при освобождении Литвы. Сколько воинов погибло, отражая первые атаки, точно неизвестно до сих пор.

Ранее News.ru писал, что в Тверской области были перезахоронены останки около 500 солдат и офицеров Красной армии. Они упокоены на мемориальном кладбище во Ржеве.