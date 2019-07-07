https://static.news.ru/photo/02260546-a0a1-11e9-b2ae-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ali Aksoyer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» являются потенциальными средствами политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств. Об этом сказано в резолюции, которую принял комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В документе также обозначена обеспокоенность в связи с коррупционной практикой среди государственных монополий, которые работают в энергетическом секторе. Помимо этого, в резолюции заявлено о необходимости развития диалога между странами, которые экспортируют, осуществляют транзит или импортируют энергоресурсы, передаёт РИА Новости .

Участники Ассамблеи призвали государства-участники ОБСЕ воздерживаться от использования сферы энергетики в качестве инструмента политического влияния на страны, зависящие от импорта, осуществления поставок или транзита энергоресурсов.

Ранее, как писал News.ru, член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что интересы Европы, в которую и должен поставляться российский газ, в Евросоюзе непременно возьмут верх. По его словам, это произойдёт независимо от череды нынешних политических заявлений.