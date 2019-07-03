Кирилл Вышинский — журналист, который был награждён медалью «За возвращение Крыма», а впоследствии заявлял, что готов отказаться от гражданства Украины. Неудивительно, что для националистической части украинского общества вопрос о его нахождении в тюрьме является принципиальным. Однако сейчас у журналиста появился шанс выйти на свободу.

3 июля Подольский суд Киева в очередной раз отложил рассмотрение уголовного производства в отношении главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Судьи формально сослались на неподготовленность к судебному процессу представителей обвинения. Новое заседание состоится 15 июля.

Вышинский был арестован у себя в квартире в Киеве ещё в мае 2018 года. При обыске дома силовики нашли российский паспорт (журналист не скрывал, что имеет двойное гражданство — Украины и РФ) и медаль «За возвращение Крыма», которую он получил в 2014 году по личному указу Владимира Путина. При обыске в редакции были обнаружены «георгиевские ленточки и пачки долларов и евро».

Журналисту были предъявлены обвинения в госизмене, действиях, направленных на свержение конституционного строя Украины, а также в посягательстве на территориальную целостность страны. Поводом для повышенного внимания правоохранительных органов послужили публикации Вышинского, в которых он критиковал киевские власти и якобы приветствовал вхождение Крыма в состав Российской Федерации. Следствие считает, что информресурс был создан в 2014 году с целью наполнения украинского медиапространства искажённой информацией.

Установлено и задокументировано, что весной 2014 года Вышинский получил задание из Москвы отправиться в Крым для проведения подрывных информационных акций <...> В то время когда на площадях наших городов прощались с погибшими на востоке страны воинами, здесь, в центре Киева, готовились материалы о том, как Вооружённые силы Украины обстреливают мирный Донбасс, — заявлял в 2018-м Виктор Кононенко, занимавший тогда пост замглавы Службы безопасности Украины.

СБУ оперирует данными, что ежемесячно за «антиукраинскую деятельность» журналист получал €53 тысячи. По совокупности обвинений Вышинскому грозит до 15 лет тюрьмы.

Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Против уголовного преследования Вышинского в разное время активно выступали представители высшего российского руководства, а сам журналист на одном из судебных заседаний заявлял о готовности отказаться от украинского гражданства и обращался к президенту РФ с просьбой о личной защите. Однако репутация «большого друга России», скорее, мешает главреду информационного ресурса — освобождение столь одиозного персонажа вызвало бы негодование у националистически настроенной части украинского общества.

Однако сейчас у Вышинского появился реальный шанс выйти из тюрьмы. 25 июня Конституционный суд Украины признал не соответствующей основному закону страны норму части пятой статьи 176 Уголовно-процессуального кодекса. Она регулировала порядок содержания в СИЗО подсудимых, которым предъявлено обвинение в измене родине и сепаратизме, и делала невозможным замену этой меры пресечения домашним арестом или выходом на свободу под личное поручительство. После отмены этой нормы 26 июня Шевченковский райсуд Киева отправил под домашний арест бывшего начальника столичного СБУ генерал-майора Александра Щёголева, которого обвиняют в организации расстрелов активистов Евромайдана в феврале 2014 года. 1 июля Голосеевский районный суд Киева выбрал аналогичную меру пресечения бывшему заместителю директора ликёро-водочного завода «Луга-Нова» Дмитрия Держака, которого обвиняют в финансировании терроризма — по версии следствия, он регулярно оказывал спонсорскую помощь Луганской народной республике.

Таким образом, из украинских СИЗО стали выходить люди, тяжёлые обвинения против которых ранее казались стопроцентной гарантией провести в местах заключения всю оставшуюся жизнь.

Решение Конституционного суда уже осудила часть представителей украинской элиты, условно лояльной бывшему президенту Петру Порошенко. Так, по мнению генерального прокурора страны Юрия Луценко, судьи 25 июня фактически развязали руки «террористам и их пособникам». Также недовольны решением КС остались националисты, которые пикетируют практически все заседания суда по делу Вышинского и призывают ни в коем случае не допустить изменения меры пресечения журналисту.

Hennadii Minchenko/Global Look Press

Смена вида заключения Вышинскому и тем более выход журналиста на свободу до досрочных выборов в Верховную раду, которые должны состояться 21 июля, маловероятны, отмечает в комментарии порталу News.ru директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Зеленский, несмотря на его периодические обещания начать переговоры с Россией, не будет злить националистически настроенную часть электората и давать политическим оппонентам повод для обвинений в предательстве национальных интересов, — поясняет он.

По мнению Бондаренко, после смены состава Рады Вышинского с большой долей вероятности могут обменять на кого-либо из задержанных в России украинцев. Такой жест, с одной стороны, позволит Киеву продемонстрировать Кремлю готовность к диалогу, с другой — избежать обвинений со стороны местных националистов.