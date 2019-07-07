https://static.news.ru/photo/b3d90088-a040-11e9-a243-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Christian Thiel/imago-images.de/Global Look Press

Киев может больше не ждать принятия Европой новых антироссийских санкций. Более того власти страны должны сосредоточиться на том, чтобы не допустить отмены уже существующих ограничений.

Об этом заявил постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью « Радио НВ », комментируя возвращение России в ПАСЕ.

Дипломат отметил, что изменение риторики Европы по отношению к России он заметил ещё в 2016 году. Уже тогда речь шла о развитии контактов с Москвой. Нынешнюю ситуацию Кулеба назвал исторической закономерностью,

Мировая политика вообще так построена, что большие игроки друг с другом ругаются, создают друг другу проблемы, но потом неминуемо снова мирятся и начинают сотрудничать, потом снова ругаются, потом мирятся — так устроен мир, — заявил дипломат.

Он рассказал, что в последние время Европа предлагала Украине различную помощь, но не желала введения новых санкций к России.

Собственно, это та новая модель отношений, которая формируется. По сути, наши западные партнёры нам говорят: «Дорогая Украина, ты прикольная, мы тебя любим, молодец, реформы, евроинтеграция и всё такое, но не проси нас наказывать Россию, мы вместо этого теперь будем поддерживать тебя, — объяснил дипломат.

Ранее News.ru сообщал, что комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ поддержал резолюцию о непризнании Крыма частью России. Согласно тексту документа, который подготовил депутат Верховной рады Артур Герасимов, ПА ОБСЕ вновь заявляет о своём уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины «в её международно признанных границах, которые охватывают Автономную Республику Крым, город Севастополь и морские районы».