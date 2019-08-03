Конфликт произошёл между двумя группами туристов на курорте посёлка городского типа Кирилловка в Запорожской области. Перепалка переросла в перестрелку.
В результате инцидента пострадали трое мужчин, сообщается на
В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку.
Ранее News.ru писал, что домашняя вечеринка с диджеем недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси, штат Индиана, в США закончилась стрельбой. Среди участников праздника были студенты учебного заведения. Как сообщает администрация, вузу сейчас ничего не угрожает.