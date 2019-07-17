В свой 65-й день рождения канцлер Германии Ангела Меркель, видимо, решила сделать себе подарок и назначить потенциальную преемницу Аннегрет Крамп-Карренбауэр, часто именуемую в немецких СМИ АКК, министром обороны. Такой шаг на фоне активного обсуждения проблем со здоровьем канцлера может рассматриваться одновременно как попытка «быстрого транзита» власти и как решение выдвинуть вместо АКК другую кандидатуру на занимаемый Меркель высший пост.

Назначение Аннегрет Крамп-Карренбауэр на позицию министра обороны Германии было воспринято в немецком обществе как неожиданность. После того, как её предшественница Урсула фон дер Ляйен стала главой Еврокомиссии, министерский пост, как писали немецкие СМИ, должен был занять Йенс Шпан, действующий министр здравоохранения. Он считается одним из наиболее эффективных министров в правительстве Меркель и одновременно самым амбициозным представителем Христианско-демократического союза (ХДС). В 2018 году Шпан был главным претендентом на пост главы ХДС после того, как канцлер сложила с себя полномочия лидера партии. Тем не менее тогда его обошла Крамп-Карренбауэр, давняя союзница Меркель. Менее чем за год ей удалось превзойти Шпана и в борьбе за портфель министра.

Новая позиция Крамп-Карренбауэр может иметь два варианта трактовки. Так, Spiegel пишет о том, что назначение АКК на министерский пост призвано укрепить её позиции как будущего преемника канцлера на высшем посту. Они пошатнулись на фоне падения популярности партии среди населения страны и потери мест в Европарламенте по итогам прошедших в мае выборов. По мнению немецкого журнала, Крамп-Карренбауэр не смогла справиться с ролью лидера ХДС и стала казаться всё менее уместным кандидатом на пост канцлера. Вместе с тем издание подчёркивает: пост министра обороны в ФРГ всегда считался проблемным и сопряжён с серьёзными репутационными рисками. Как напоминает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung , Крамп-Карренбауэр не имеет достаточного опыта в решении военных вопросов, что может в будущем негативно сказаться на работе министра. Однако издание считает её назначение попыткой сконцентрировать власть над Бундесвером в руках ХДС и прочит «преемнице Меркель» успех в этом деле. Вместе с тем ещё в прошлом месяце в интервью изданию Build АКК выражала нежелание входить в состав правительства и намерение сконцентрироваться на партийной работе.

Вторая версия, которая озвучивается в немецких СМИ , подразумевает попытку Меркель отодвинуть Крамп-Карренбауэр с позиции преемницы, на которую сама канцлер её и возвела. Пока что стать канцлером в современной немецкой истории удалось лишь одному политику, в биографии которого значится пост министра обороны: социал-демократу Гельмуту Шмидту.

Обе версии озвучиваются в СМИ на фоне пристального внимания к здоровью действующего канцлера из-за приступов дрожи, которые уже трижды случались с Меркель за последнее время. Впервые это произошло в Берлине во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию. Тогда канцлер объяснила своё состояние обезвоживанием. Однако повторяющиеся случаи неконтролируемой дрожи дали повод для обсуждения этой темы в СМИ. В итоге канцлер ФРГ уже дважды меняла протокол официальных встреч, в ходе которых стороны прослушивали гимны стран не стоя, а сидя. Последний такой случай был во время встречи с премьер-министром Молдавии Майей Сайду. Это породило массу предположений о том, какие проблемы со здоровьем может скрывать германский лидер, и насколько они серьёзны. В медиапространстве начали выдвигать версии о возможной отставке канцлера с поста и актуализировали вопрос преемника.

В этом контексте назначение Крамп-Карренбауэр министром также может трактоваться как «ускоренный транзит» на пост канцлера до выборов 2021 года. В случае если Меркель заявит о невозможности исполнять свои обязательства по состоянию здоровья, президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер должен будет назначить на её место одного из министров. После этого Бундестагу необходимо будет одобрить выбранную им кандидатуру.

Ведущий научный сотрудник сектора политических проблем европейской интеграции ИМЭМО РАН Александр Кокеев считает, что занимаемый Крамп-Карренбауэр пост имеет лишь косвенную связь с вопросом преемственности.

Пост министра обороны достаточно высокий и значимый, чтобы после него сменить на посту действующего канцлера. Дело в другом: Крамп-Карренбауэр автоматически становилась преемницей Меркель после назначения на пост руководителя ХДС. Считалось, что это было желанием самого канцлера. Однако ситуация изменилась. После ряда выступлений и не очень удачных высказываний в том числе по важнейшей для Германии проблеме миграции, Крамп-Карренбауэр показалась слишком консервативной даже для членов её собственной партии. Как писала немецкая пресса, проблемы начались и в личных отношениях с Меркель. Трудно говорить о том, хотела бы канцлер видеть её своей преемницей. Александр Кокеев научный сотрудник сектора политических проблем европейской интеграции ИМЭМО РАН

При этом в комментарии News.ru эксперт подчеркнул, что новое назначение позволит лидеру ХДС проявить себя на фоне текущего ослабления её позиций. Однако, по его словам, сделать это будет непросто после успехов фон дер Ляйен в качестве министра обороны. Кокеев также выразил мнение о том, что Меркель останется на своём посту до 2021 года несмотря на существующие сложности. Он подчеркнул, что текущие позиции канцлера всё ещё остаются сильными, несмотря на определённое их ослабление.