https://static.news.ru/photo/438399c4-a888-11e9-8239-fa163e074e61_1024.jpg Стадион Фейеноорд в Роттердаме Фото: Валерий Дед/wikipedia.org/CC BY 3.0

Среди претендентов на проведение музыкального конкурса Евровидение в 202 году остались только голландские Роттердам и Маастрихт, сообщили организаторы мероприятия.

В оргкомитете считают, что заявки этих населённых пунктов были самыми сильными, передаёт N L Times .

Оба города имеют хорошие площадки с точки зрения организации телевизионной трансляции и мероприятия в целом, — отметили представители шоу.

Кроме того, в городах и пригородах есть необходимое количество мест для размещения гостей. Также они предоставили план по проведению дополнительных мероприятий и сообщили о готовности в значительной мере профинансировать подготовку к Евровидению.

По мнению исполнительного продюсера конкурса Ситсе Баккера, оба населённых пункта могут стать отличным местом для его проведения.

Подавшие заявки Утрехт, Хертогенбос и Арнем больше не участвуют в отборе.

Право на проведение мероприятия в 2020 году Нидерланды получили после того, как на творческом состязании в Тель-Авиве представитель страны Дункан Лоуренс выиграл борьбу с балладой об умершем друге. Российский певец Сергей Лазарев тогда занял третье место.