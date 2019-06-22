https://static.news.ru/photo/7b9a8eb0-9507-11e9-a0e7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Тимур Попхадзе/ТАСС

Телеканал «Россия 24» опубликовал видео нападения на своих журналистов в Тбилиси. Националисты начали оскорблять сотрудников СМИ, после этого устроили драку с местными жителями, которые заступились за россиян.

Журналист Станислав Бернвальд заявил, что он с оператором записывал интервью с хозяйкой турагентства, муж которой и преградил агрессорам путь. Двое нападавших скрылись, увидев полицию.

Ранее News.ru писал, что председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал атаку на съёмочную группу. По его словам, если власти Грузии буду говорить «пустые слова» вместо того, чтобы остановить эти «безобразия», одним прекращением авиасообщения дело не ограничится.