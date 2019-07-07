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Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полноценную работу с Россией после восстановления её полномочий, несмотря на то, что позиция организации по территориальной принадлежности Крыма не изменилась.

В течение пяти последних лет РФ и её парламент не участвовали в работе ПАСЕ. Мы все знаем, каковы причины этого кризиса — это противоправная аннексия Крыма и конфликт на востоке...