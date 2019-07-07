Семь партий могут преодолеть трёхпроцентный барьер и пройти в парламент Греции по итогам досрочных выборов. Об этом свидетельствуют данные опросов на выходе из избирательных участков.
Консервативная партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса набирает 39–40%. При таком результате она получит 158–160 мест в 300-местном парламенте и сможет сформировать правительство, передаёт
Правящая Коалиция радикальных левых СИРИЗА получает 27% и теряет власть, движение перемен КИНАЛ (бывшая ПАСОК) — 7%, Компартия Греции — 5,9%, праворадикальная «Золотая заря» — 3,4%, движение МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса — 3,1%, ультраправое «Греческое решение» — 3%.
Как писал News.ru, ранее уже сообщалось, что оппозиционная партия «Новая демократия» лидирует на досрочных выборах в парламент Греции.