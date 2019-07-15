https://static.news.ru/photo/554e52dc-a70e-11e9-8d11-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Опрос жителей Украины показал, что на предстоящих выборах в Верховную раду пройдут четыре партии. Такие данные приводятся в социологическом исследовании Фонда инновационных проектов.

Большинство опрошенных (41,9%), которые планируют голосовать и уже определились с выбором, готовы проголосовать за президентскую партию «Слуга народа». На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» (15,3%), на третьем — партия экс-главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность» (7,9%), на четвёртом — «Батьківщина» (7,2%), передаёт « Интерфакс-Украина ».

Далее следуют «Голос» (4,8%), Радикальная партия (4,3%), «Гражданская позиция» (3,7), «Украинская стратегия» (3,6%).

Опрос проводился 5–9 июля во всех регионах страны, за исключением Крыма и контролируемых сепаратистами районов Донецкой и Луганской областей. В нём участвовал 1201 совершеннолетний респондент.

Как писал News.ru, за месяц до выборов в Верховную раду партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» теряла свою популярность. Ранее в число проходящих в украинский парламент политических сил входил «Голос».