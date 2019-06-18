https://static.news.ru/photo/74291346-91b9-11e9-af4f-fa163e074e61_1024.jpg Представители партии "Слуга народа" Фото: Serg Glovny/Global Look Press

Если бы выборы в Верховную раду проходили в ближайшее воскресенье, 23 июня, то в парламент прошли бы партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос». Об этом говорят результаты исследования Центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Ярёменко.

«Слугу народа» готовы поддержать 47,5% респондентов, «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 11%, «Батькивщину» — 8,7%, «Европейскую солидарность» — 8,3%, «Голос» — 5,3%, передаёт « Интерфакс-Украина ».

За партию «Сила и честь» готовы проголосовать 3,9% опрошенных, за «Гражданскую позицию» — 2,9%, за Радикальную партию — 2,4%, за «Самопомощь» — 2,2%, за «Оппозиционный блок — Партию мира и развития» — 1,7%, за ультраправую «Свободу» — 1,5%. Остальные политические объединения набрали бы менее 1%.

В опросе, который проводился в период с 15 по 19 мая, приняли участие более 2100 респондентов старше 18 лет из 24 регионов Украины, а также из Киева.

Как писал News.ru, ранее Центризбирком Украины зарегистрировал список первой партии на внеочередных выборах в Верховную раду, которые должны состояться 21 июля. Речь идёт о политической организации «Гражданская позиция» экс-главы Минобороны страны Анатолия Гриценко.