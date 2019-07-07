https://static.news.ru/photo/ff419f9c-a0d8-11e9-810c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: LEFTERIS PARTSALIS/XinHua/Global Look Press

Оппозиционная консервативная партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса набрала от 38% до 42% голосов и победила на выборах в парламент Греции. Данные экзитпола опубликовал местный телеканал ERT .

Правящая партия СИРИЗА премьера Алексиса Ципраса «взяла» от 26,5% до 30,5% голосов избирателей. По мнению специалистов, из 300 мест в парламенте «Новая демократия» может получить от 155 до 167 мест, СИРИЗА — от 77 до 82 мест, сообщает РИА Новости .

Движение перемен КИНАЛ набирает 6–8% голосов, Компартия Греции — 5–7%, движение МЕРА25 — 3–5%, «Хриси авги» — 2,8–4,8%, «Греческое решение» — 2,5–4,5%.

Ранее News.ru сообщал, что досрочные парламентские выборы стартовали в Греции 7 июля. По данным опросов, семь партий могут преодолеть трёхпроцентный барьер и пройти в законодательный орган страны.