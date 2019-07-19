https://static.news.ru/photo/cdf123f2-abed-11e9-aad2-fa163e074e61_1024.jpg Депутат Юлия Ловочкина на пресс-конференции «Оппозиционной платформы» Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» не намерена входить в коалицию со сторонниками президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил глава политсовета политической организации Виктор Медведчук.

Мы не готовы входить в коалицию со «Слугой народа», с господином Зеленским, потому что мы стоим на различных идеологических принципах и на совершенно иной идеологической платформе, — объявил Медведчук в эфире телеканала « Россия 24 ».

Политик не исключил, что у «Слуги народа» может появиться возможность не блокироваться ни с кем, «а быть коалицией в лице одной фракции и депутатов-мажоритарщиков».

Как писал News.ru, ранее экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко призвал соратников остановить «реванш» пророссийских сил в Верховной раде. Он обещал сделать всё, чтобы не допустить партию Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» к формированию коалиции и кабмина.