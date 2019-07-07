https://static.news.ru/photo/50de4aee-a0ac-11e9-bb76-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Socrates Baltagiannis/dpa/Global Look Press

Оппозиционная партия «Новая демократия» лидирует на досрочных выборах в парламент Греции.

По данным экзитпола, за оппозиционеров проголосовали 40,5% граждан. За ними следуют партия «Коалиция радикальных левых сил» (СИРИЗА) с 27,5% голосов.

Как писал News.ru, ранее министр внутренних дел Греции Антонис Рупакиотис сообщил, что досрочные выборы в парламент проходят без инцидентов и каких-либо проблем.

Досрочное голосование началось 7 июля текущего года. Избирательные участки открылись в 7 утра. Поддержать кандидатов можно будет до 7 вечера. После пункты закроются, и начнётся подсчёт бюллетеней. Первые данные МВД Греции обещает опубликовать уже после 21:00.