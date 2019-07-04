https://static.news.ru/photo/8e8115aa-9e7e-11e9-a16f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Roman Camacho/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рекомендует властям Венесуэлы вести эффективное и независимое расследование преступлений в стране. В том числе — наказать виновных в убийствах коренных жителей и в случаях нарушений прав и свобод человека.

Ведомство выступило также за освобождение из-под стражи незаконно арестованных граждан. Кроме того, Каракасу необходимо осудить и остановить репрессии по политическим мотивам, а также «принять эффективные меры для восстановления независимой судебной системы и обеспечить беспристрастную работу генпрокуратуры», пишет ТАСС . Не должна чрезмерно применяться сила во время митингов.

Представители УВКПЧ зафиксировали гибель 66 человек на акциях протеста с января по май 2019 года. В докладе также говорится, что правительство Боливарианской Республики сообщило о 5287 жертвах операций сил безопасности страны.

Ранее News.ru сообщал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить огонь в Ливии. По его словам, стороны конфликта должны немедленно остановить боевые действия и вернуться к политическому диалогу.