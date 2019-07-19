Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предполагает, что к концу 2019 года число заболевших корью на Украине возрастёт втрое.
Он отметил, что в течение 2018 года в Незалежной было зафиксировано 52 тысячи случаев заболевания, а в первой половине 2019-го число инфицированных составило примерно 56 тысяч.
Я думаю, что к концу года цифра утроится, потому что чем больше больных, тем больше контактов и возможности заразиться, — цитирует Онищенко
ТАСС.
По его словам, эпидемию кори на Украине можно легко предотвратить путём вакцинации населения, но власти страны не закупают необходимые препараты.
Онищенко добавил, что ситуация с заболеваемостью корью в соседней стране несёт угрозу как для России, так и для Европы, куда многие украинцы отправляются на заработки.
Ранее News.ru писал, что в 2019 году заболеваемость корью во всём мире возросла в три раза по сравнению с 2018-м. В ВОЗ отметили, что среди заболевших детей наблюдается высокая смертность.