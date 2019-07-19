https://static.news.ru/photo/963eca18-abc5-11e9-a39a-fa163e074e61_1024.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предполагает, что к концу 2019 года число заболевших корью на Украине возрастёт втрое.

Он отметил, что в течение 2018 года в Незалежной было зафиксировано 52 тысячи случаев заболевания, а в первой половине 2019-го число инфицированных составило примерно 56 тысяч.

Я думаю, что к концу года цифра утроится, потому что чем больше больных, тем больше контактов и возможности заразиться, — цитирует Онищенко ТАСС .

По его словам, эпидемию кори на Украине можно легко предотвратить путём вакцинации населения, но власти страны не закупают необходимые препараты.

Онищенко добавил, что ситуация с заболеваемостью корью в соседней стране несёт угрозу как для России, так и для Европы, куда многие украинцы отправляются на заработки.

Ранее News.ru писал, что в 2019 году заболеваемость корью во всём мире возросла в три раза по сравнению с 2018-м. В ВОЗ отметили, что среди заболевших детей наблюдается высокая смертность.