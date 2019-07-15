https://static.news.ru/photo/3262b7b8-a709-11e9-98ad-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что переговоры президента РФ Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским изменили вектор взаимоотношений двух государств.

По её словам, такие перемены могут повлиять на принятие честного и законного решения по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, передаёт РИА Новости .

Мне кажется, что есть все шансы надеяться на справедливость, — подчеркнула она.

Как писал News.ru, ранее уполномоченный по правам человека в России заявила, что прокуратура Украины за год пребывания Кирилла Вышинского под стражей так и не представила вразумительных доказательств его вины. Кроме этого, Москалькова сообщила, что список Украины на обмен задержанными содержит 120 граждан, а российский — около 40.