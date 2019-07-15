Омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова обратилась к мировому сообществу с призывом оказать влияние на Киев. Она потребовала не допустить ухудшения гуманитарной ситуации в Донбассе.
Морозова отметила, что со стороны украинских силовиков за последние несколько дней были зафиксированы нарушения 13 дополнительного протокола к Женевским конвенциям. Он касается защиты жертв немеждународных конфликтов.
Кроме того, украинская сторона использовала неизбирательное оружие большой мощности в жилых массивах ДНР, передаёт
Ранее News.ru писал, что депутат Верховной рады Евгений Мураев призвал снять блокаду с Донбасса. Он выразил уверенность, что это единственный способ достигнуть мира на юго-востоке Украины.