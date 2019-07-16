https://static.news.ru/photo/510052dc-a7bf-11e9-91d1-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Богдан Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представители окружения президента Украины Владимира Зеленского не позволяют главе государства напрямую общаться с чиновниками страны, рассказал один из действующих министров.

В Администрации украинского лидера действуют несколько групп влияния, передаёт « Украинская правда » его слова. Они разнообразны, однако имеют общую цель — изолировать руководителя страны от «внешнего мира». Они всеми силами стараются не допустить прямого диалога других людей с Зеленским.

Если образно, то [глава АП Андрей] Богдан, [первый помощник президента Сергей] Шефир и другие стараются держать Зеленского в удобном для него футляре, между своими, — подчеркнул собеседник издания.

По словам источника, всеми коммуникациями главы государства управляет Андрей Богдан.

Ранее News.ru писал о том, что предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект по расширению границ закона об очищении власти (люстрации) может затронуть и его самого. Об этом заявил представитель украинского лидера Андрей Герус. При этом он подчеркнул, что пока документ не принят, говорить об этом преждевременно.