Представители окружения президента Украины Владимира Зеленского не позволяют главе государства напрямую общаться с чиновниками страны, рассказал один из действующих министров.
В Администрации украинского лидера действуют несколько групп влияния, передаёт «
Если образно, то [глава АП Андрей] Богдан, [первый помощник президента Сергей] Шефир и другие стараются держать Зеленского в удобном для него футляре, между своими, — подчеркнул собеседник издания.
По словам источника, всеми коммуникациями главы государства управляет Андрей Богдан.
Ранее News.ru писал о том, что предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект по расширению границ закона об очищении власти (люстрации) может затронуть и его самого. Об этом заявил представитель украинского лидера Андрей Герус. При этом он подчеркнул, что пока документ не принят, говорить об этом преждевременно.