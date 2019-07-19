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Около контрольного пункта пропуска «Майорское» в Донбассе пиротехники продолжают находить взрывоопасные предметы. Об этом сообщил глава Государственой службы ЧС Украины Николай Чечёткин.

Прилегающую территорию начали тщательно обследовать после инцидентов с обнаруженными здесь снарядами. На время работы сапёрной бригады персонал и гражданское население эвакуированы в безопасное место.

По состоянии на 15 часов уже найдены одна минометная мина 120 мм, один артиллерийский снаряд 23 мм и фрагмент миномётной мины, — написал Чечёткин в Facebook .

Обследование территории продолжается, уточнил он.

Ранее, как писал News.ru, пункт пропуска «Майорское» дважды за день приостанавливал работу. Сначала из-за поступившего анонимного звонка о минировании, затем — после того, как неподалёку от обочины дороги была найдена неразорвавшаяся мина.