https://static.news.ru/photo/e6756270-a93c-11e9-b0ff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидером электоральных симпатий на выборах в Верховную раду является партия действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

Согласно данным опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг» 13–17 июля, всего в Раду на внеочередных парламентских выборах проходят пять партий, ещё две могут преодолеть проходной барьер и также попасть в парламент.

Лидером является партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 49,5% украинцев. Партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» поддерживают 10,5% избирателей, «Европейскую солидарность» — 7,7%, «Батькивщину» — 6,9%. Преодолеть пятипроцентный рубеж могут также «Сила и честь» (3,8%) и «Оппозиционный блок» (3,1%), сообщает ТАСС .

Всего в опросе приняли участие 2,5 тысячи граждан Украины.

Ранее News.ru сообщал, что глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступила с предложением к президенту страны и лидеру «Слуги народа» Владимиру Зеленскому. Политик считает, что все демократические и проевропейские политические силы должны объединиться. По её словам, предложение действительно вне зависимости от того, получит ли фракция главы государства большинство в парламенте.