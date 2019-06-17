https://static.news.ru/photo/1f965cf2-90cf-11e9-8030-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kurt Desplenter/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спецслужбы Бельгии уволили офицера-резервиста, заподозрив его в контактах с неким «российским олигархом» и утечке секретной информации.

Подозрения в отношении офицера, имя которого не называется, возникли ещё в 2015 году, но известно об инциденте стало только сейчас. До этого он более 10 лет сотрудничал с одним из подразделений военной разведки Бельгии и имел доступ к документам с грифом «секретно».

На службу он был взят благодаря своему опыту в сфере импорта-экспорта и торговли с одним из регионов бывшего СССР, отмечает издание La Libre . Службы госбезопасности заинтересовались офицером из-за того, что в его окружении был некий «российский олигарх».

Сам офицер подозрения в шпионаже отверг. Он подчеркнул, что неопровержимых доказательств его вины представлено не было, а также отметил, что его уволили, не выслушав объяснений по поводу деловых связей.

Ранее News.ru писал, что в Литве судят двух граждан за шпионаж в пользу России. По версии следствия, они на протяжении нескольких лет передавали в РФ не засекреченные, но не подлежащие разглашению сведения о военных и стратегических объектах, а также копии служебных документов. Обвинение требует приговорить их к шести годам тюрьмы.