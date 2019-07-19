https://static.news.ru/photo/1a8b9af0-ab24-11e9-962d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Администрация Первомайска/lug-info.com

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреливают город Первомайск в непризнанной Луганской народной республике (ЛНР). Погиб один мирный житель, ещё семь человек, в том числе малолетний ребёнок, получили ранения.

Мощный миномётный обстрел города со стороны киевских силовиков начался около 19:00 мск и продолжается до сих пор, сообщает Луганский информационный центр .

По информации администрации Первомайска, в результате обстрела погиб один человек, четверо ранены, в том числе ребёнок. Позднее Генпрокуратура ЛНР уточнила, что ранения получили семь мирных жителей.

Ребёнок в возрасте 3,5 года с ранением головы доставлен в реанимационное отделение больницы города Стаханова.

Первомайск полностью обесточен, в результате обстрела в городе загорелось несколько домов.

Как писал News.ru, 18 июля женщина, пострадавшая во время обстрелов окраин Донецка, скончалась в больнице.