https://static.news.ru/photo/ba08ac32-a0b4-11e9-9adc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудникам полиции Одессы удалось задержать злоумышленника, который взял в заложники сотрудницу местной финансовой организации.

Правоохранительные органы провели операцию по поимке подозреваемого, рассказала представитель местного МВД Любовь Гордиевская. В настоящий момент две девушки, работавшие в компании, направлены в больницу, передаёт её слова « 112 Украина ».

Предполагаемый преступник доставлен в Суворовский полицейский отдел, где он даст объяснения.

Как ранее писал News.ru, МВД Украины сообщило о захвате заложницы неизвестным в Суворовском районе Одессы. Инцидент произошёл в одном из финансовых учреждений города.