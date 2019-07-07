Сотрудникам полиции Одессы удалось задержать злоумышленника, который взял в заложники сотрудницу местной финансовой организации.
Правоохранительные органы провели операцию по поимке подозреваемого, рассказала представитель местного МВД Любовь Гордиевская. В настоящий момент две девушки, работавшие в компании, направлены в больницу, передаёт её слова «
Предполагаемый преступник доставлен в Суворовский полицейский отдел, где он даст объяснения.
Как ранее писал News.ru, МВД Украины сообщило о захвате заложницы неизвестным в Суворовском районе Одессы. Инцидент произошёл в одном из финансовых учреждений города.