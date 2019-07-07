Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудникам полиции Одессы удалось задержать злоумышленника, который взял в заложники сотрудницу местной финансовой организации.

Правоохранительные органы провели операцию по поимке подозреваемого, рассказала представитель местного МВД Любовь Гордиевская. В настоящий момент две девушки, работавшие в компании, направлены в больницу, передаёт её слова «112 Украина».

Предполагаемый преступник доставлен в Суворовский полицейский отдел, где он даст объяснения.

Как ранее писал News.ru, МВД Украины сообщило о захвате заложницы неизвестным в Суворовском районе Одессы. Инцидент произошёл в одном из финансовых учреждений города.

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