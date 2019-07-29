https://static.news.ru/photo/e38c8a50-b1f9-11e9-a1ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Бывший начальник службы тыла самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Куприян, обвинённый в причастности к катастрофе рейса МН17, освобождён из мест лишения свободы.

Куприян был задержан при пересечении госграницы в декабре 2015 года. По версии Службы безопасности Украины (СБУ), он организовал похищение тягача для перевозки зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого якобы был сбит малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур.

В 2017 году суд приговорил Куприяна к пяти годам тюрьмы, к нему был применён «закон Савченко». Срок заключения ополченца истёк 20 июня 2019 года.

За Куприяном установлен административный надзор сроком на год. Он должен регулярно отмечаться в полиции и находиться дома в ночное время. Кроме того, ему запрещено посещать магазины, бары и рестораны с целью покупки алкоголя. Ограничения установлены из-за плохого поведения Куприяна под стражей, сообщают « Украинские новости ».

Ранее News.ru писал, что в деле о катастрофе МН17 появились новые свидетели. По словам главы Совместной следственной группы Вилберта Паулиссена, в связи с этим в рамках расследования предприняты новые шаги.