https://static.news.ru/photo/3b508d86-ab06-11e9-b042-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Karen Ducey/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суд Сиэтла постановил, что украинский программист Владимир Квашук не может быть освобождён из-под стражи под залог. Мужчина обвиняется в краже $10 млн.

Решение арбитража связано с возможностью для подсудимого скрыться на Украине, с которой Соединённые Штаты не имеют договора об экстрадиции, передаёт РИА Новости .

По данным прокуратуры, подозреваемый работал в Microsoft, где тестировал онлайн-магазин. Он получил доступ к площадке без контроля системы безопасности. Пользуясь положением, Квашук проводил настоящие транзакции на выдуманные номера банковских карт.

В результате предполагаемому преступнику удалось приобрести подарочных карт на $10 млн. На его банковском счету осталось около $2,8 млн. Кроме того, он купил машину Tesla ($160 тысяч) и дом ($1,6 млн).

Дата суда в настоящий момент неизвестна.

Ранее, как писал News.ru, украинский политзаключённый из Луганска Сергей Литвинов, осуждённый в России за разбой и приговорённый к 8,5 года колонии, вышел на свободу. Об этом сообщил замминистра юстиции Украины Сергей Петухов.