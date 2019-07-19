Суд Сиэтла постановил, что украинский программист Владимир Квашук не может быть освобождён из-под стражи под залог. Мужчина обвиняется в краже $10 млн.
Решение арбитража связано с возможностью для подсудимого скрыться на Украине, с которой Соединённые Штаты не имеют договора об экстрадиции, передаёт
По данным прокуратуры, подозреваемый работал в Microsoft, где тестировал онлайн-магазин. Он получил доступ к площадке без контроля системы безопасности. Пользуясь положением, Квашук проводил настоящие транзакции на выдуманные номера банковских карт.
В результате предполагаемому преступнику удалось приобрести подарочных карт на $10 млн. На его банковском счету осталось около $2,8 млн. Кроме того, он купил машину Tesla ($160 тысяч) и дом ($1,6 млн).
Дата суда в настоящий момент неизвестна.
Ранее, как писал News.ru, украинский политзаключённый из Луганска Сергей Литвинов, осуждённый в России за разбой и приговорённый к 8,5 года колонии, вышел на свободу. Об этом сообщил замминистра юстиции Украины Сергей Петухов.