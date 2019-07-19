Скрытая агитация перед внеочередными выборами в Верховную раду проводится практически во всех регионах Украины. Об этом сообщают активисты общественного движения «Честно».
В Киеве и других городах страны общественники обнаружили билборды с рекламой без выходных данных, на которых не написаны названия партий, однако стиль оформления и узнаваемые лозунги недвусмысленно намекают на них.
Такая агитация хоть и не является нарушением избирательного законодательства, но считается скрытой, — сказано на сайте движения.
В заявлении организации отмечается, что выявлена реклама, выполненная в стиле президентской кампании президента Владимира Зеленского и партии «Слуга народа», а также билборды, напоминающие агитационную кампанию «Европейской солидарности» экс-главы государства Петра Порошенко. Кроме этого, замечена реклама концерта группы «Океан Эльзы», что можно расценить как агитацию за партию «Голос» Святослава Вакарчука.
Зафиксировано и много агитации за конкретных кандидатов в депутаты и за определённые партии, которая была размещена ранее и не убрана до сих пор.
News.ru писал, что Национальная полиция зарегистрировала свыше 600 нарушений в ходе кампании по выборам в Верховную раду. Наибольшее количество связано с незаконной агитацией, на втором месте — подкуп избирателей.
Внеочередные выборы в парламент Украины назначены на 21 июля.