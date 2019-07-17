https://static.news.ru/photo/96cce91c-a8bc-11e9-8669-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Бузаров Фото: Кошелюк Виктория/wikipedai.org

Член Общественного совета при МИД Украины Андрей Бузаров прокомментировал указ президента России Владимира Путина об упрощённой системе получения российского гражданства для всех жителей Донбасса. По его словам, «обезлюдивание» страны может быть выгодно Москве.

Эксперт уверен, что российские власти за счёт переселения украинцев хотят решить многие проблемы, включая попытку выкарабкаться из демографической ямы. Кроме того, Путин сможет в очередной раз показать, что заботится о русскоязычном населении Украины.

Правда, при этом он не упоминает, что раздача паспортов не помогает урегулировать конфликт на Донбассе. Напротив, паспортизация осложняет этот процесс, — пояснил Бузаров.

При этом общественник отметил, что многие жители Донецкой и Луганской областей захотят получить российское гражданство и переехать в Россию. По его словам, это, прежде всего, связано с желанием получать высокую пенсию, сбежать от войны. Однако процедура будет связана со многими сложностями, в том числе придется ехать за паспортом в РФ, передаёт « Московский комсомолец ».

Ранее News.ru писал, что Путин подписал указ, предусматривающий упрощённый режим получения гражданства РФ всеми жителями Донецкой и Луганской областей Украины. Согласно документу, из предыдущей редакции было исключено упоминание отдельных районов регионов.