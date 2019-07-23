Сотрудничество с новым парламентом Украины по вопросу о государственном языке продолжится, заявил верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер, сообщает
Сейчас там новая Рада, и мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация, — сказал Заньер.
Говоря о Донбассе, комиссар отметил, что ситуация там «специфическая». Заньер при этом подчеркнул важность соблюдения Минских договорённостей и необходимость уважать права национальных меньшинств.
Как писал News.ru, согласно действующему закону, через два месяца украинский язык останется единственным в стране в статусе государственного.