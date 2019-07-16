https://static.news.ru/photo/7853175a-a7df-11e9-8df6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Власти Украины не должны забывать о правах национальных меньшинств, разрабатывая законодательные и нормативные акты, касающиеся популяризации государственного языка. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил верховный комиссар ОБСЕ по нацменьшинствам Ламберто Заньер.

Он отметил, что страна имеет полное право на укрепление роли украинского языка, однако «шаги в данном направлении следует осуществлять с учётом этнического и языкового разнообразия в стране», передаёт ТАСС .

Заньер указал на важность соблюдения прав меньшинств в языковой и образовательной сферах. Он также подчеркнул, что в принятом на Украине законе о государственном языке в его нынешнем виде «нет достаточной юридической ясности и гарантий относительно защиты прав представителей национальных меньшинств в языковой сфере».

Действующий сейчас в стране закон о государственном языке, принятый Верховной радой и подписанный прежним президентом Петром Порошенко, вступил в силу уже при новом украинском лидере Владимире Зеленском. Документ предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни граждан страны.

Ранее News.ru писал, что заместитель генсекретаря ООН по вопросам политики Розмари Ди Карло заявила, что принятый на Украине закон о государственном языке вызывает озабоченность. По её словам, новой нормой обеспокоены как жители страны, так и люди за её пределами.