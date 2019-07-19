https://static.news.ru/photo/c7221148-ab08-11e9-af5a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Костные останки десятков людей были изъяты около Тевтонского кладбища в Ватикане в связи с расследованием дела о таинственном исчезновении 15-летней Эмануэлы Орланди в 1983 году. Об этом заявил генетик Джорджо Портера, представляющий интересы семьи пропавшей девочки.

Мы не ожидали увидеть такое количество костей. Их сегодня были найдены тысячи, что позволяет предположить наличие останков десятков людей. Найдены были маленькие и крупные кости. Прежде всего — кости черепов, которые могли принадлежать как взрослым лицам, так и не взрослым, — цитирует учёного РИА Новости .

Изъятый костный материал должен быть подвергнут морфологическому анализу.

Как писал News.ru, 11 июля две могилы на Тевтонском кладбище Ватикана были вскрыты в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди. На этом настаивал её брат, у которого спустя 35 лет появилась информация, что его сестра может быть похоронена в «могиле ангела».