https://static.news.ru/photo/65aee162-abe3-11e9-bcde-fa163e074e61_1024.jpg Сессионный зал Верховной рады Украины, 2017 Фото: Vadim Chuprina/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новому созыву Верховном рады предстоит принять закон об импичменте президента.

В повестке дня Верховной рады вы обязательно увидите этот закон, закон об импичменте президента, — цитирует Зеленского РИА Новости .

Заявление он сделал на брифинге после закрытия избирательных участков.

Ранее News.ru сообщал, что спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился в офис главы Незалежной с просьбой предоставить данные о судьбе переданного на подпись президенту страны Владимиру Зеленскому закона о временных следственных комиссиях (ВСК) с нормами процедуры импичмента лидера государства.

До этого лидер Радикальной партии Незалежной Олег Ляшко сообщил, что Зеленский наложил вето на закон.