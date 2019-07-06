https://static.news.ru/photo/0f1c9988-a02c-11e9-94ee-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/Mustafanayyem/Global Look Press

Лидер украинской партии «Сила и честь» Игорь Смешко прокомментировал решение апелляционного суда провести новую жеребьёвку мест партий в избирательном бюллетене. Политик назвал этот вердикт манипуляцией, которая не даёт оснований для отмены выборов в Верховную раду.

По словам Смешко, политические манипуляции потребовались для «прощупывания» пока несильной президентской ветви власти, сообщает « Интерфакс ».

Продолжается влияние на суды со стороны авторитарной олигархической системы, доставшейся от прошлого президента. Эта система показывает зубы и проверяет нервы на прочность, — объяснил политик.

Ранее News.ru сообщал, что Кассационный суд Украины получил апелляцию на решение арбитража о проведении новой жеребьёвки. Соответствующий документ подала фракция президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа». По мнению представителей политической силы, решение о переназначении мест в бланках может привести к негативным последствиям.