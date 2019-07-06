Фото: facebook.com/Mustafanayyem/Global Look Press

Лидер украинской партии «Сила и честь» Игорь Смешко прокомментировал решение апелляционного суда провести новую жеребьёвку мест партий в избирательном бюллетене. Политик назвал этот вердикт манипуляцией, которая не даёт оснований для отмены выборов в Верховную раду.

По словам Смешко, политические манипуляции потребовались для «прощупывания» пока несильной президентской ветви власти, сообщает «Интерфакс».

Продолжается влияние на суды со стороны авторитарной олигархической системы, доставшейся от прошлого президента. Эта система показывает зубы и проверяет нервы на прочность, — объяснил политик.

Ранее News.ru сообщал, что Кассационный суд Украины получил апелляцию на решение арбитража о проведении новой жеребьёвки. Соответствующий документ подала фракция президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа». По мнению представителей политической силы, решение о переназначении мест в бланках может привести к негативным последствиям.

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