Новый министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр может стать кандидатом от Христианско-демократического союза (ХДС) на следующих выборах в Бундестаг. Подготовкой претендента фактически занимается нынешняя глава правительства ФРГ Ангела Меркель, уверен руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
Он считает, что у Крамп-Карренбауэр есть шансы стать преемницей Меркель на посту канцлера республики, пишет «
Очевидно, что мы наблюдаем сейчас возврат к модели Меркель, которая предполагает пост лидера партии одним из этапов к выдвижению кандидатуры на пост бундесканцлера от ХДС к следующим парламентским выборам, — поделился мнением Белов.
Германист добавил, что Меркель получила ещё один «подарок» — Урсула фон дер Ляйен (экс-министр обороны ФРГ) стала председателем Еврокомиссии.
Между тем, в Свободной демократической партии раскритиковали назначение Крамп-Карренбауэр на пост главы Минобороны.
Ранее News.ru сообщал, что поздравительную телеграмму направил президент РФ Владимир Путин новой главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в связи с её избранием на эту должность. По словам российского лидера, Москва готова к конструктивному диалогу с ЕС по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам.