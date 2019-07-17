https://static.news.ru/photo/48abad54-a8a3-11e9-a9b7-fa163e074e61_1024.jpg Аннегрет Крамп-Карренбауэр Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Новый министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр может стать кандидатом от Христианско-демократического союза (ХДС) на следующих выборах в Бундестаг. Подготовкой претендента фактически занимается нынешняя глава правительства ФРГ Ангела Меркель, уверен руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

Он считает, что у Крамп-Карренбауэр есть шансы стать преемницей Меркель на посту канцлера республики, пишет « Интерфакс ». Именно она посоветовала чиновнице занять руководящий пост в оборонном ведомстве, а не ограничиться должностью лидера ХДС.

Очевидно, что мы наблюдаем сейчас возврат к модели Меркель, которая предполагает пост лидера партии одним из этапов к выдвижению кандидатуры на пост бундесканцлера от ХДС к следующим парламентским выборам, — поделился мнением Белов.

Германист добавил, что Меркель получила ещё один «подарок» — Урсула фон дер Ляйен (экс-министр обороны ФРГ) стала председателем Еврокомиссии.

Между тем, в Свободной демократической партии раскритиковали назначение Крамп-Карренбауэр на пост главы Минобороны.

Ранее News.ru сообщал, что поздравительную телеграмму направил президент РФ Владимир Путин новой главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в связи с её избранием на эту должность. По словам российского лидера, Москва готова к конструктивному диалогу с ЕС по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам.