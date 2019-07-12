На 12 июля в Париже запланирована первая за долгое время встреча представителей стран «нормандского формата»: России, Украины, Франции и Германии. Стороны решили «сверить часы» и по возможности подготовить почву для будущих переговоров уже на уровне глав государств. Парижской встрече предшествовало общение президентов России и Украины: сперва опосредованное, когда Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину в Facebook с идеей расширения «нормандского формата», а затем и телефонный разговор двух лидеров, состоявшийся по инициативе Киева. Все эти события дают основания полагать, что переговорный процесс, почти прекратившийся в 2016-м, может быть в итоге реанимирован.

Встреч лидеров «нормандской четвёрки» не было уже два с половиной года, хотя они и поддерживали двусторонние контакты. Москва возлагает на Киев ответственность за пробуксовку процесса; многие украинские политологи также считают, что экс-президент Украины Пётр Порошенко использовал переговоры как ширму, на самом деле стремясь сохранить статус-кво. Его преемник Владимир Зеленский неоднократно давал понять, что готов вернуться к «нормандскому формату», но — в расширенном составе, с привлечением США и Великобритании.

Владимир Зеленский Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

До недавнего времени идея эта вроде бы не вызвала энтузиазма у российской стороны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в частности, ещё месяц назад заявлял, что в нынешних условиях расширение переговорного процесса за счёт новых участников вряд ли возможно. Однако на днях ситуация будто бы изменилась. Незадолго до телефонного разговора с Зеленским, Владимир Путин прокомментировал предложение украинского президента о привлечении к переговорам Вашингтона и Лондона.

Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения «нормандского формата», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, подобные встречи требуют тщательной подготовки и заинтересованности всех сторон. Пока же, отметил президент, о реакции других участников переговоров, включая потенциальных, неизвестно. Кроме того, необходимо дождаться, пока Украина сформирует своё правительство. «Нормандский формат» стал и одной из тем телефонного разговора Путина с Зеленским, наряду с вопросом обмена удерживаемыми с обеих сторон людьми.

Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков​​, — особо отмечается в сообщении пресс-службы президента Украины.

Эта ремарка неслучайна, считает политолог Андрей Окара. По его мнению, звонок Зеленского Путину был связан, в первую очередь, с политической ситуацией внутри Украины, в частности, с противостоянием главы государства и одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Последний, как известно, активно занимается вопросом обмена пленными и, являясь оппонентом действующего украинского президента, заинтересован в перехватывании у него повестки. Но, позвонив Путину и обсудив с ним судьбу задержанных в Керченском проливе моряков, Зеленский сам отнял инициативу у Медведчука, отмечает политолог:

Украинский президент теперь, в случае любого разрешения ситуации с моряками, сможет представить это как свою заслугу. И если Медведчук хотел на 100% снискать лавры «освободителя», то теперь, конечно, соотношение будет, скажем, 25% к 75% — в пользу Зеленского.

Что же касается перспектив «нормандского формата», то, как считает эксперт, заявление Путина о том, что Россия вроде бы и не против подобных шагов, не стоит переоценивать, поскольку любым возможным переговорам всё равно будут препятствовать непреодолимые разногласия между Москвой и Киевом.