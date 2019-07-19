Прошедшие на Украине 21 июля досрочные выборы в Верховную раду были отмечены достаточно низкой явкой избирателей — менее 40%, что уступает показателям 2014 года. Особых интриг, как и предполагалось, голосование не создало: по данным экзит-полов на 20:00 по московскому времени, пропрезидентская партия «Слуга народа» набирает порядка 44% голосов. Кроме неё, в парламент, судя по всему, проходят пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,5% согласно национальному экзит-поллу), «Европейская солидарность» Петра Порошенко (8,9%), «Батькивщина» Юлии Тимошенко (7,6%) и «Голос» Святослава Вакарчука (6,3%). Представители «Слуги народа» уже заявляли о готовности пойти на создание коалиции с последними двумя партиями.

Украинские националисты, собравшиеся в единый блок, в Раду, как и предполагалось, не прошли, а вот все другие члены нового парламента были вполне ожидаемыми, хотя предвыборные опросы давали шансы партии «Сила и честь» бывшего главы СБУ Игоря Смешко, а «Голос», часто обвиняемый в получении поддержки из-за рубежа (а именно — от Соединённых Штатов) вырвался вперёд буквально в последний момент.

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

При этом сама по себе победа «Слуги народа» ещё не решает всех проблем, стоящих перед президентом Украины Владимиром Зеленским и его соратниками. В частности, предстоит выяснить, кого в большинстве своём поддержало население в Донецкой и Луганской областях, за электорат которых шла основная борьба между пропрезидентской партией и «Оппозиционной платформой». Украинские эксперты сходятся в том, что, если победу в регионе в целом одержало пророссийское движение Медведчука и Бойко, то мирное урегулирование в Донбассе окажется под большим вопросом. В целом же восточные области Украины на выборах в Раду, как и в ходе президентской кампании, проявили большую, активность, нежели западные.

Мы благодарны народу Украины за поддержку. Спасибо вам. Это не просто большое доверие, это большая ответственность для меня лично, для нашей команды, — заявил Зеленский после закрытия избирательных участков.

«Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко, в свою очередь, уже выразила готовность сотрудничать со «Слугой народа» — если пропрезидентское движение сохранит курс на евроинтеграцию. В партии Зеленского, однако, возможность сотрудничества с порошенковскими силами исключили ещё несколько дней назад, допустив, как максимум, коалицию с «Батькивщиной» и «Голосом».

Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мы не можем настаивать, но мы приглашаем господина Вакарчука на разговор, будем рассматривать коалицию в Раде с «Голосом», — отметил после выборов 21 июля и украинский президент.

Процесс голосования в воскресенье был отмечен рядом сообщений о нарушениях — в украинскую полицию поступило несколько десятков заявлений, по части из которых уже возбуждены дела. Российские наблюдатели, как стало известно ещё до выборов, к контролю за процессом допущены не были. Однако их западные коллеги серьёзных инцидентов, способных повлиять на общий исход голосования, не зафиксировали.

Для России же важен сам факт состоявшихся выборов, в результате которых наконец будут сформированы украинский парламент и кабинет министров. После победы Зеленского в президентской кампании и роспуска им Рады два месяца назад, Москва и Киев фактически не могли по существу решать проблемы в двусторонних отношениях. Даже возобновление переговоров в «нормандском формате» на высшем уровне было «завязано» именно на украинскую внутриполитическую ситуацию. Теперь же, обладая значительной поддержкой в парламенте страны, Зеленский сможет продемонстрировать, насколько он отличается от своего предшественника в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе и выполнения Минских соглашений.

Россия же, полагают некоторые аналитики, может после выборов также активизировать политическую деятельность на украинском направлении. Пророссийская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», хотя по факту и стала на выборах второй, показала всё же весьма низкий и разочаровывающий для партийного руководства результат. Однако в парламент она прошла и определённое влияние получила. А значит, Москва наверняка попытается это влияние усилить.