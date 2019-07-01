https://static.news.ru/photo/05cbceec-9bf1-11e9-b2ae-fa163e074e61_1024.jpg Нил Ушаков Фото: State Chancellery of Latvia/Wikimedia Commons

Бывший мэр Риги, а ныне депутат Европарламента Нил Ушаков удивлён своему статусу подозреваемого, который ему присвоило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. События последних дней он назвал политическим заказом.

Причиной уголовного производства, по его словам, стало то, что в его рабочем кабинете «было обнаружено самодельное записывающее устройство, которое валялось на полках среди сувениров и разных подарков». Речь идёт, отметил Ушаков, о «картонном альбоме, в который были вклеены камера и микрофон».

Сам факт, что у меня в кабинете нашли такую поделку из серии кружка юных любителей электроники вызвал у меня, мягко выражаясь, немало удивления. Факт, что именно я же ещё и стал подозреваемым в этом процессе, вызывает ещё больше удивления, — написал политик в Facebook .

Он также отметил, что статус подозреваемого ему был присвоен «в крайней спешке» накануне начала его работы в качестве депутата Европейского парламента. Это, подчеркнул Нил Ушаков, среди прочего и «отношение к процедурам Европарламента, не только к букве, но и к духу».

Как ранее писал News.ru, уголовный процесс был начат по запросу Министерства охраны среды и регионального развития Латвии.